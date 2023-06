Pa: da Cdm via libera a nuove norme per concorsi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento recante modifiche al decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti commissioni parlamentari. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)