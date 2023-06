Italia-Libia: Meloni, con Dabaiba sottolineato importanza di una stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilizzazione della Libia e del suo quadro politico è una priorità per l’Italia e per la sicurezza nazionale. Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su Twitter dopo l'incontro con il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dabaiba. "Oggi ho ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dabaiba e la sua delegazione di ministri. Nel lungo e cordiale incontro ho sottolineato come la stabilizzazione della Libia e del suo quadro politico sia una priorità per l’Italia e per la sicurezza nazionale. Tra i temi di dialogo l'intensificazione degli sforzi in materia di contrasto al traffico di esseri umani e l'impegno, a supporto delle autorità libiche, nella gestione dei flussi migratori. Focus anche su economia, infrastrutture e sui settori principali di cooperazione tra le nostre Nazioni, come quello energetico, del petrolio e del gas", ha scritto Meloni. (Res)