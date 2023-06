Ucraina: Zelensky, non abbiamo sabotato i Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non è responsabile del sabotaggio dei Nord Stream 1 e 2, i gasdotti tra Russia e Germania nel Mar Baltico fatti esplodere il 26 settembre 2022. È quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelenksy, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Die Welt”. In questo modo, il capo dello Stato dell'ex repubblica sovietica ha respinto la ricostruzione del quotidiano “Washington Post”, secondo cui l'Ucraina aveva preparato un piano per sabotare i Nord Stream. In particolare, Zelensky ha sottolineato: “Sono presidente e impartisco gli ordini. L'Ucraina non ha fatto nulla del genere. Non mi sarei mai comportato così”: In merito alle esplosioni dei gasdotti russo-tedeschi, Zelensky ha rimarcato: “Non sapevo niente, al cento per cento.” Allo stesso tempo, il capo dello Stato ucraino ha negato che il suo Paese sia stato coinvolto nei recenti attacchi al territorio russo: “Non combattiamo in terra straniera, liberiamo la nostra”. L'Ucraina, ha infine evidenziato Zelensky, combatte contro la Federazione Russa “sul proprio territorio”, non in quello dello Stato da cui è stata aggredita. (Geb)