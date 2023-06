Usa: indagini su Trump, accuse potrebbero essere presentate in Florida e non a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia intende presentare la maggior parte delle eventuali accuse che potrebbero seguire le indagini nei confronti di Donald Trump, relativamente ai documenti classificati trovati la scorsa estate nella residenza privata dell’ex presidente degli Stati Uniti a Mar-a-Lago, presso un tribunale federale nella Florida meridionale. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che le autorità giudiziarie Usa stanno valutando questa eventualità in virtù del fatto che le dinamiche al centro dell’indagine, coordinata dal consigliere speciale Jack Smith, si sono verificate proprio nel distretto giudiziario meridionale della Florida, sebbene le attività siano finora state gestite da un gran giurì a Washington. La decisione, se confermata, comunque non impedirebbe la presentazione di ulteriori accuse nella capitale statunitense: queste ultime, nel caso, sarebbero relative ad eventuali false testimonianze fornite al gran giurì che sta portando avanti le indagini. Secondo le fonti, gli avvocati di Trump si aspettano che Smith prenda una decisione finale in merito a possibili accuse nelle prossime settimane, e che si starebbero preparando ad una potenziale incriminazione. “Nessuno mi ha informato di una possibile incriminazione, ed è normale visto che non ho fatto nulla di sbagliato: in ogni caso, so bene di essere un bersaglio”, ha scritto l’ex presidente Usa sui suoi profili social. (Was)