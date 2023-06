Brasile: governo crea commissione per incentivo al riciclo dei rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero brasiliano dell'Ambiente ha istituito la Commissione nazionale per l'incentivo al riciclo dei rifiuti (Cnir), che sarà responsabile di stabilire le linee guida per questa attività in Brasile. L'operato della commissione è previsto dal Regolamento nazionale incentivi al riciclo che determina specifici incentivi per la filiera del riciclo nel Paese. Un rappresentante del ministero dell'Ambiente presiederà la commissione, che sarà composta anche da rappresentanti del ministero del Lavoro, della Previdenza sociale e dell'Integrazione e sviluppo regionale. Secondo il ministro dell'Ambiente, Marina Silva, la produzione brasiliana di rifiuti solidi è di circa 60 milioni di tonnellate all'anno, che corrisponde a una media di 1 chilogrammo di rifiuti per persona al giorno in Brasile. La creazione della Commissione è stata annunciata nell'ambito dell'evento "Brasile alla ricerca di soluzioni per l'inquinamento da plastica", nel corso della settimana che celebra la 50ma Giornata mondiale dell'ambiente. (Brb)