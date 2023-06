Brasile: governo presenta programma per accesso a farmaci gratis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, la proposta dell'attuale governo è di aumentare il numero di farmaci nella lista e il numero di farmacie convenzionate con il programma, in modo da offrire "opportunità alle persone di vivere più a lungo, di poter curare le proprie malattie, dato che oggi curarsi è molto costoso". "Prendersi cura della salute non è una spesa, come dice qualcuno. Non è così, io non sto spendendo, sto investendo denaro nei poveri. Prendersi cura della salute delle persone è un investimento. Una persona sana è più felice, lavora di più, produce di più, si prende più cura delle cose che deve fare", ha aggiunto. "La cura dei poveri è il miglior investimento che possiamo fare in qualsiasi Paese del mondo", ha concluso Lula. (Brb)