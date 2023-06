Violenza donne: da Piantedosi grande soddisfazione per approvazione disegno di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per l’approvazione, oggi in Consiglio dei ministri, del disegno di legge per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. Il titolare del Viminale - si legge in una nota - ha evidenziato, tra l’altro, l’importanza del rafforzamento della misura dell'ammonimento del Questore. Grazie alle nuove disposizioni sarà possibile intercettare con tempestività le situazioni di violenza, intervenendo sugli autori anche al fine di prevenire possibili recidive. Una scelta che testimonia ancora una volta il ruolo fondamentale delle Forze di Polizia, in prima linea nell'assistenza e nel sostegno alle vittime. (Com)