Governo: da Cdm sì a regolamento su studi e Istituti storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento di modifica al decreto del presidente della Repubblica 11 novembre 2005, numero 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)