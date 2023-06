Governo: da Cdm via libera a due nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato: su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Giuseppe Scognamiglio presso il ministero delle Imprese e del made in Italy; su proposta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, la nomina a dirigente generale penitenziario del dottor Mario Antonio Galati, dirigente dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione penitenziaria. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)