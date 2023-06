Decreto Lavoro: M5s, approvato nostro emendamento per detassare lavoro domestico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti per l'approvazione del nostro emendamento al decreto Lavoro per detassare al 100 per cento il lavoro domestico". Lo dichiarano, in una nota, i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro Orfeo Mazzella (capogruppo), Barbara Guidolin ed Elisa Pirro. "Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani - riprendono i parlamentari - l'emendamento prevede per gli anni 2023, 2024, 2025 un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3 mila euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico. Un segnale di forte attenzione per migliaia di famiglie, che colma uno dei tanti vuoti di questo provvedimento". (Com)