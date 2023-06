Centrosinistra: Conte, linea comune opposizioni non si costruisce a tavolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La linea comune delle opposizioni non si costruisce a tavolino, come il frutto di un incontro di vertice. La linea delle opposizioni si costruisce giorno per giorno su temi, programmi, confrontandosi con le misure del governo: noi le stiamo criticando perché questo governo non si rende conto della precarietà diffusa, del carovita, delle bollette, della difficoltà delle persone di di arrivare addirittura a fine mese". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite questa sera a "Cinque minuti", su Rai1. (Rin)