- "Più il tempo passa, più ci sta dando atto che l'unica strada noi l'abbiamo già vista da tempo: un percorso negoziale che sfoci in una Conferenza internazionale, che offra un quadro di sicurezza per tutti. Questa escalation militare, cosa ci sta portando?". Lo ha affermato, in merito al conflitto in Ucraina, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite questa sera a "Cinque minuti", su Rai1. (Rin)