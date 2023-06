Serbia: Vucic, è “chiaro” che ci saranno elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha detto che “chiaramente” il Paese andrà ad elezioni anticipate. In una conferenza stampa tenuta insieme alla premier, Ana Brnabic, Vucic ha osservato che l’unica questione da definire è “il mese in cui si terranno”. Il Partito progressista serbo (Sns), ha precisato ancora il capo dello Stato, non accetterà un nuovo mandato se la premier dovesse dare le dimissioni. Vucic ha infine dichiarato che non ci sarà nessun governo di transizione fino al voto.(Seb)