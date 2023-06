Ue: Tajani, contrario ad alcune politiche ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune scelte dell'Ue in politica ambientale non tengono conto delle ricadute sociali. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di Barbara Palombelli su Rete 4. "Sono contrario a politiche ideologiche ambientaliste, ma un conto è essere contro certe politiche, un altro conto è essere contro l'Europa. Noi critichiamo alcune scelte perché non tengono conto delle ricadute sociali. Ma anche il Ppe la pensa come noi", ha osservato Tajani precisando che i prossimi due giorni vedranno una riunione del Partito popolare europeo (Ppe) in cui verranno affrontate questioni economiche ma anche quelle inerenti "ai nostri valori e identità". Il ministro ha infine osservato di avere una "visione cristiana dell’ambiente, con al centro l’uomo".(Res)