Ucraina: Zelensky, Russia responsabile della distruzione della diga di Nova Khakhovka

- È la Russia la responsabile della distruzione della diga di Nova Khakhovka, in Ucraina meridionale, nella parte della regione di Kherson che ha occupato. È quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nerl corso di un'intervista che ha rilasciato ai quotidiani “Die Welt” e “Bild”. Secondo il capo dello Stato dell'ex repubblica sovietica, le forze russe hanno distrutto l'infrastruttura perché “temono” che la controffensiva ucraina possa iniziare lungo la direttrice di Kherson. In questo modo, ha aggiunto Zelensky, la Russia intende “rendere più difficile la liberazione dei nostri territori”, ma la sta soltanto prolungando nel tempo. Per il presidente ucraino, i reparti russi “sanno bene che perderanno questa battaglia”. Zelensky ha poi ricordato che l'Ucraina aveva già avvertito “un anno fa” della possibile distruzione della diga di Nova Khavkhova, “minata dalle truppe russe. Le autorità di Kiev hanno condiviso queste informazioni con i partner, concordi nel ritenere “elevato il rischio” che l'esercito russo facesse esplodere l'infrastruttura per ostacolare la liberazione dei territori ucraini occupati. In merito alle prove della responsabilità di Mosca, Zelensky ha sottolineato che verranno raccolte con il coinvolgimento di esperti internazionali quando l'area della diga di Nova Khavkhova verrà liberata. Il presidente dell'Ucraina ha infine affermato di non esser rimasto sorpreso dalla distruzione dell'infrastruttura, perché “questo è il modo di fare la guerra” della Russia, tra “tortura e stupri”. (Geb)