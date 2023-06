Ucraina: Zelensky, il crollo della diga di Nova Khakhovka non facilita la controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo della diga di Nova Khakhovka in Ucraina meridionale, nella parte della regione di Kherson occupata dalla Russia, “non facilita la controffensiva” dei reparti di Kiev. È quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nerl corso di un'intervista che ha rilasciato ai quotidiani “Die Welt” e “Bild”. Il capo dello Stato dell'ex repubblica sovietica si è detto certo che a distruggere l'infrastruttura siano state le forze russe, causando “una tragedia, un disastro ambientale e umano”. Per Zelensky, “è difficile” dire quale sarà l'impatto per la controffensiva ucraina, in merito a cui non può fornire dettagli. (Geb)