Usa: Missouri, governatore firma legge per vietare terapie per affermazione di genere ai minori

- Il governatore repubblicano del Missouri, Mike Parson, ha firmato una legge tesa a vietare le terapie per l’affermazione di genere ai minori. A partire dal prossimo 28 agosto, le cliniche presenti nello Stato non potranno prescrivere o effettuare terapie ormonali e per l’affermazione di genere ai minori residenti in Missouri. Gli adulti potranno comunque accedervi, anche se i trattamenti non saranno coperti dal programma Medicaid per l’assicurazione sanitaria alle fasce di popolazione a basso reddito. Le terapie saranno vietate anche ai carcerati. In base ad un compromesso raggiunto con i democratici nello Stato, la legge scadrà nel 2027. Parson ha anche firmato una legge separata, tesa a vietare la partecipazione di ragazze e donne transgender agli sport femminili, dall’asilo fino all’università. (Was)