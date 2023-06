Ucraina: Zelensky, Russia ha abbandonato vittime inondazioni Nova Khakhovka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha abbandonato le vittime delle inondazioni provocate dalla distruzione della diga di Nova Khakhovka, in Ucraina meridionale, nella parte della regione di Kherson che ha occupato. Responsabili del disastro, i reparti russi hanno impedito alle forze ucraine di prestare i soccorsi. È quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nerl corso di un'intervista che ha rilasciato ai quotidiani “Die Welt” e “Bild”. Il capo dello Stato dell'ex repubblica sovietica ha evidenziato che, quando tentano di evacuare la popolazione colpita dalle inondazioni, le forze ucraine sono oggetto di tiri d'arma da fuoco da parte degli “occupanti”. Zelensky ha poi accusato l'Onu e la Croce rossa internazionale (Cri) di non essere intervenuti, quando invece dovrebbero esser stati “i primi a salvare vite umane” nell'area di Nova Khakhovka, poiché sono stati creati a questo fine. Infine, il presidente ucraino si è detto “scioccato” perché le richieste di aiuto avanzate dal suo Paese alle Nazioni Unite e alla Cri non hanno ricevuto risposta, se non una reazione “molto diplomatica”. (Geb)