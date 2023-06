Governo: da Cdm via libera a norme su organizzazione ministero Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che introduce modifiche al decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numero 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari dell'Ordinamento militare, in materia di organizzazione del ministero della Difesa. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Il testo adegua le disposizioni di rango regolamentare alle modifiche, soprattutto in materia di dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali del ministero della difesa, apportate da successivi interventi normativi. Le nuove disposizioni provvedono quindi, tra l'altro: ad allineare le strutture dirigenziali ai rimodulati posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale effettivi al dicastero; ad introdurre all'interno delle modalità organizzative della struttura ordinativa del Dicastero un indispensabile elemento di flessibilità, consistente nella previsione di rinviare a decreti di struttura la ripartizione numerica delle strutture di livello non generale, civili e militari, tra gli elementi di organizzazione di livello generale, riservando al livello normativo regolamentare sia la disciplina in termini di numero, collocazione ordinativa, funzioni e tipologia di direzione degli elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale, sia la fissazione del numero complessivo degli elementi di organizzazione di livello dirigenziale non generale. (Com)