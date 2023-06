© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in merito alla cessione della partecipazione detenuta dal ministero in Italia Trasporto Aereo S.p.a. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)