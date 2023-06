Italia-Libia: Meloni riceve Dabaiba, stabilizzazione è prioritaria, “intensificare contrasto a traffico esseri umani” (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale le elezioni in Libia sono ancora lontane, soprattutto quelle presidenziali. Non c’è accordo sulla questione della doppia cittadinanza del futuro presidente: l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli (una sorta di camera alta con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le nomine e le decisioni più rilevanti) è fermamente contrario al doppio passaporto, mentre la Camera dei rappresentanti basata nell'est del Paese è favorevole. Un altro nodo riguarda gli incarichi militari: per il “Senato” i potenziali candidati non dovrebbero provenire dalle Forze armate, mentre per il Parlamento dell’est del Paese, regione dominata dal generale Haftar, la questione non sarebbe un problema. Non ci sarebbe accordo nemmeno sulla divisione dei poteri tra il premier e il presidente, così come sull’imposizione della Shari’a, la legge islamica. Un accordo definito sulla questione tarda ad arrivare e organizzare le elezioni entro l’anno appare oggi irrealistico. “Il Paese si dirige verso un metodo transattivo gheddafiano o post-gheddafiano, in cui i protagonisti sono Dabaiba, Haftar e i verdi (gli ex gheddafiani), i quali non riescono tornare indietro alla Jamahiriya ma sono sempre più influenti”, ha spiegato a “Nova” una fonte libica. (segue) (Res)