Italia-Libia: Meloni riceve Dabaiba, stabilizzazione è prioritaria, “intensificare contrasto a traffico esseri umani” (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo. I flussi di gas dalla Libia verso l’Italia sono ripresi pochi giorni fa e ad un ritmo accelerato, dopo un’interruzione durata circa due settimane tra maggio e aprile a causa di una vasta ristrutturazione degli impianti di Mellitah, situati sulla costa nordafricana. La Libia può esportare in Italia fino a 10 miliardi di metri cubi di gas all’anno tramite il Greenstream, il gasdotto che collega la Sicilia ai giacimenti gassiferi di Eni della Libia. Nel corso del 2022, Eni ha prodotto in Libia 9,3 miliardi di metri cubi di gas. Di questi, 2,5 miliardi di metri cubi di gas, ovvero poco meno di un terzo, è arrivato in Italia attraverso il gasdotto GreenStream, mentre 6,8 miliardi di metri cubi sono stati destinati al mercato domestico, per la generazione di elettricità. Cifre che potrebbero effettivamente cambiare, ma solo con la scoperta di nuovi ingenti giacimenti di gas (a tal proposito, Eni sta portando avanti diverse esplorazioni sia onshore che offshore) e la costruzione di nuove centrali a ciclo combinato o grandi impianti da fonti rinnovabili di energia, in particolare solare. (segue) (Res)