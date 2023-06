Ama: Gualtieri, con nuovo management ridotti inidonei da 255 a 60

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la stessa coraggiosa determinazione con cui abbiamo fatto il piano rifiuti per Roma abbiamo deciso di imprimere una svolta di modernizzazione all'azienda. Gli inidonei che erano 255 a inizio marzo ora sono 60 e la riduzione è ancora in corso perché questo management sta seriamente lavorando". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo nel corso della conferenza "Idee per Roma Capitale Europea - Ambiente, rifiuti energia: per una governance innovativa", a Roma. (Rer)