Ama: Gualtieri, licenziate due persone per mancati controlli su manutenzione flotta

22 luglio 2021

- Il lavoro di efficientamento in Ama "ha permesso di affrontare anche situazioni difficili. Ad esempio l'azienda ha riscontrato gravi irregolarità nel governo della manutenzione della flotta, un controllo assolutamente inadeguato delle officine esterne e ha proceduto anche al licenziamento di due risorse, tra cui un dirigente, coinvolte direttamente nelle irregolarità". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo nel corso della conferenza "Idee per Roma Capitale Europea - Ambiente, rifiuti energia: per una governance innovativa", a Roma. (Rer)