Ue: Michel sente Erdogan, relazione con Ankara sia strategica

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. A renderlo noto lo stesso Michel su Twitter. "In collegamento con il presidente Erdogan, ho confermato l'interesse dell'Ue per una relazione strategica e reciprocamente vantaggiosa tra Unione europea e Turchia", ha scritto. "Un dialogo franco e aperto sulle prospettive di legami economici, mobilità e cooperazione in materia di sicurezza; è stata sottolineata l'importanza dello Stato di diritto", ha poi aggiunto Michel. "Ho apprezzato il ruolo della Turchia sull'iniziativa del grano del Mar Nero", ha concluso il presidente del Consiglio europeo nel suo messaggio. (Beb)