Egitto: il governo istituisce la Suez Canal Shipbuilding

- Il governo egiziano ha approvato la costituzione della "Suez Canal Holding Company for Maritime Industries, Services and Investment" nella città di Ismailia. Lo ha annunciato il governo egiziano in un comunicato stampa, secondo cui lo scopo della società è quello di sviluppare l'economia nazionale attraverso l'attività industriale e commerciale legata agli affari marittimi. L'attività dell'azienda è legata alla costruzione, riparazione e ristrutturazione di navi di ogni tipo e dimensione. La società assumerà l'incarico di eseguire tutti i tipi di lavori per gestire e investire i beni delle sue controllate e dei beni che sono stati autorizzati a trasferire la loro affiliazione. (Cae)