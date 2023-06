Vaticano: Papa potrà tornare a fare quanto programmato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Papa Francesco potrà tornare a condurre una vita normale. Lo ha assicurato Sergio Alfieri. "Una volta che si sarà ripreso dall'intervento - ha spiegato il chirurgo che lo ha operato - potrà continuare a fare quello che ha programmato. L'unica cosa gli ho raccomandato è di non fare sforzi e portare pesi. Lui mi ha guardato come per dire 'sono il Papa, ti pare che porto pesi'. Per quello che riguarda il dottore, non ci saranno limitazioni", ha concluso Alfieri.