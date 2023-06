© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Santo Padre non ha mai avuto nessun problema con l'anestesia generale, né adesso né due anni fa". Lo ha spigato il chirurgo che oggi ha effettuato l'intervento di laparotomia. "A nessuno fa piacere essere operati e addormentati - ha detto Sergio Alfieri - perché nel momento in cui veniamo addormentati perdiamo coscienza ma non c'è stato nessun problema anestesiologico". (Civ)