Ama: Gualtieri, azienda pubblica può funzionare bene e lo stiamo dimostrando

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sarebbe giusto ragionare sulla privatizzazione di Ama "se uno si rassegnasse sulla immodificabilità di Ama. Io invece penso che le aziende pubbliche possano funzionare bene e che Ama possa funzionare bene, possa valorizzare i propri lavoratori ed essere una azienda efficiente e lo sta diventando. Sono convinto che gli effetti di questa cura, che sta portando ad affrontare uno a uno, anche con effetti dolorosi, le inefficienze di questa azienda, sta consentendo di vedere più operatori in strada, più mezzi e più valorizzazione". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo nel corso della conferenza "Idee per Roma Capitale Europea - Ambiente, rifiuti energia: per una governance innovativa", a Roma. (Rer)