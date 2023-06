Violenza donne: Roccella, con ddl interveniamo su alcuni punti critici con notevole forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi con questa legge interveniamo su alcuni punti critici con una notevole forza, sia per quanto riguarda i tempi che le misure di prevenzione e cautelari". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, in merito al provvedimento approvato sulla violenza sulle donne, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, presso la sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio. "Tutto questo non basta se non viene accompagnato da una campagna, da un cambiamento culturale", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rin)