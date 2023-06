Lega: Trancassini (Fd'I), buon lavoro a Bordoni, prosegue impegno su territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Lazio "rivolgo i miei auguri di buon lavoro a Davide Bordoni, nominato oggi coordinatore regionale della Lega. Sono certo che insieme proseguiremo il percorso iniziato con Claudio Durigon, un intenso impegno sui territori che in queste ultime elezioni ci ha portato a raggiungere grandi risultati”. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio Paolo Trancassini. (Com)