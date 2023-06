Città metropolitana Roma: a Palazzo Valentini vincitori concorso scuole "Generazione Expo 2030"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Palazzo Valentini "abbiamo ospitato i vincitori del concorso Generazione Expo 2030 Roma - Persone e territori, inclusione, rigenerazione e innovazione, rivolto alle scuole Elementari, Medie e istituti superiori del territorio". Lo comunica, in una nota, Daniele Parrucci, consigliere delegato Scuole della Città metropolitana di Roma. "Gli studenti hanno prodotto una serie di lavori su come vedessero Expo 2030, offrendoci così un loro punto di vista su questa grande opportunità per la Capitale. È doveroso - aggiunge - un grazie a tutte le scuole che hanno aderito a questo progetto, e al corpo docenti che ha coadiuvato gli studenti nella stesura degli elaborati. Vederli oggi tutti insieme a Palazzo Valentini è stato un esempio di partecipazione attiva vera da parte dei giovani rispetto a tematiche riguardanti il loro futuro prossimo. Un ringraziamento particolare va alla Presidente della Commissione Scuola, Carla Fermariello, e alla Presidente della Commissione speciale Expo 2030, Virginia Raggi, per aver coordinato questa giornata. I giovani sono parte integrante della strada che porterà a ospitare Expo 2030", conclude Parrucci.(Com)