Brasile: Ocse, crescita all'1,7 per cento nel 2023 e all'1,2 per cento nel 2024 (2)

- Tuttavia, per l'Ocse la tendenza è di una "moderazione del ritmo di espansione del Pil poiché i tassi di interesse alti e la conseguente debole crescita del credito limitano la domanda interna". Inoltre a impedire una crescita più robusta contribuiscono la bassa crescita dell'occupazione e l'inflazione ancora elevata. "Le esportazioni risentiranno del calo dei prezzi delle materie prime e della ridotta domanda globale, mentre gli investimenti privati dovrebbero crescere a un ritmo più lento", conclude l'Ocse. Per questo, dopo aver chiuso il 2022 con un ritmo di crescita superiore alle attese, al 2,9 per cento, in linea con una tendenza economica mondiale, si prepara a un rallentamento per l'anno in corso. (segue) (Brb)