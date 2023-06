Brasile: Ocse, crescita all'1,7 per cento nel 2023 e all'1,2 per cento nel 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Istituto fiscale indipendente (Ifi), organismo di monitoraggio della politica fiscale del Senato, l'economia del Paese dovrebbe crescere dell'1 per cento. Il ministero delle Finanze, nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 23 maggio, prevede un'espansione dell'1,9 per cento. Nel rapporto periodico sull'economia del Brasile pubblicato il 19 maggio, ai sensi dell'Articolo IV, il Fondo monetario internazionale (Fmi) stima che il Brasile chiuderà il 2023 con una crescita dello 0,9 per cento. (segue) (Brb)