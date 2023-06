Rifiuti: Gualtieri, con termovalorizzatore ad alta tecnologia portiamo a zero emissioni ciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

Per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma "abbiamo chiesto standard molto elevati, abbiamo dato obiettivi molto sfidanti sul piano tecnico a partire dal livello più che avanzato dei Bat, Best available technology, per l'abbattimento di qualsiasi fumo e fattore inquinante. Inoltre abbiamo deciso che vogliamo un sistema di cattura delle emissioni di Co2 che non fa quasi nessuno al mondo e noi abbiamo deciso di investire, con un cofinanziamento nostro, perchè la Co2 sia parzialmente catturata e stoccata e quindi non emessa in atmosfera. Il nostro piano rifiuti stimava un abbattimento delle emissioni del 90 per cento, così andiamo a una situazione di neutralità: abbattiamo al cento per cento le emissioni del ciclo dei rifiuti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo nel corso della conferenza "Idee per Roma Capitale Europea - Ambiente, rifiuti energia: per una governance innovativa", a Roma. "Infine - ha aggiunto - avremo anche un impianto per il riciclo delle ceneri pesanti".