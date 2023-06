© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console onorario d’Italia ad Amburgo, Anton Andreas Roessner, è rimasto gravemente ferito in un incidente. Come riferisce il quotidiano “Bild”, Roessner è precipitato da un cornicione della sua sede. L’edificio è oggetto di lavori di ristrutturazione. Dopo i primi soccorsi sul posto, il console onorario d’Italia ad Amburgo è stato ricoverato in ospedale. (Geb)