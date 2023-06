Migranti: Casa Bianca, trasferimenti organizzati da Stati repubblicani sono pericolosi e inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento di migranti illegali organizzato da alcuni governatori repubblicani verso Stati democratici è “pericoloso e inaccettabile”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, dopo che le autorità della Florida hanno confermato di avere organizzato due voli charter che nei giorni scorsi hanno trasferito a Sacramento, in California, circa due dozzine di migranti che si trovavano in strutture di accoglienza ad El Paso, in Texas. “L’unico effetto di questi trasferimenti è creare confusione e problemi per le comunità interessate, oltre a mettere a rischio i migranti”, ha detto, aggiungendo che le entrate illegali negli Stati Uniti sono diminuite del 70 per cento dopo la scadenza del Titolo 42. “Stiamo affrontando questa sfida con la deterrenza, con la diplomazia e con il rafforzamento delle agenzie competenti, e la nostra strategia sta portando risultati: giochetti politici come questi, invece, non risolvono il problema”, ha concluso. (Was)