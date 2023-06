Fvg: incontro tra Salvini e assessore regionale Infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato questa mattina al Mit Cristina Amirante, assessore alle Infrastrutture della regione Friuli Venezia Giulia. Al centro della discussione, il tema generale della carenza infrastrutturale della parte occidentale della regione aggravato dall'entrata in funzione della pedemontana veneta. In particolare della necessità di migliorare la connessione tra Veneto, provincia di Pordenone, Udine e Austria mediante il potenziamento della rete stradale, dell’ammodernamento della rete ferroviaria tra Venezia e Trieste, in modo da garantire una riduzione dei tempi di percorrenza e un successivo aumento della capacità della linea. Si è discusso inoltre del trasporto merci riguardo al nodo di Udine e delle necessità abitative della popolazione del Friuli Venezia Giulia, in relazione ai progetti Pnrr. E' quanto si legge in una nota del Mit. (Com)