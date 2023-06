Medio Oriente: media, Egitto spinge per controllo dell'Autorità nazionale palestinese del valico con Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto starebbe mediando un accordo per consentire all'Autorità nazionale palestinese (Anp) di riprendere il controllo del valico di Rafah, unico punto di passaggio tra la Striscia di Gaza, governata dal movimento palestinese Hamas, e il Paese nordafricano. Lo ha reso noto il quotidiano "The Jerusalem Post", citando un funzionario palestinese a Ramallah, in Cisgiordania. Il valico di frontiera è sotto il controllo di Hamas sin dalla presa del potere della Striscia di Gaza nel 2007. Dopo il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza nel 2005, il valico è stato controllato congiuntamente dall'Egitto e dall'Anp. Secondo quanto riportato dal funzionario, la proposta dell'accordo è stata discussa durante incontri separati che si sono recentemente svolti al Cairo, probabilmente all'inizio di questa settimana, tra i funzionari egiziani, una delegazione dell'Anp guidata dal primo ministro palestinese, Muhammad Shtayyeh, e i leader delle delegazioni dei gruppi palestinesi con sede nella Striscia di Gaza, Hamas e Jihad islamica palestinese (Pij). Shtayyeh avrebbe esortato i funzionari egiziani ad allentare le restrizioni imposte ai viaggiatori e alle merci al valico di Rafah. Vale la pena ricordare che l'Anp è espressione del partito palestinese Fatah, rivale di Hamas. (segue) (Res)