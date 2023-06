Medio Oriente: media, Egitto spinge per controllo dell'Autorità nazionale palestinese del valico con Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto afferma il funzionario citato dal quotidiano "The Jerusalem Post", "è improbabile che Hamas ceda il controllo dei valichi di frontiera". Questa iniziativa rientra nel quadro delle proposte egiziane tese al miglioramento della situazione economica e umanitaria nella Striscia di Gaza. Le misure includono, tra le altre cose, l'aumento degli scambi commerciali tra Gaza e altri Paesi e l'aumento della fornitura di energia dall'Egitto all'enclave costiera. In questa fase, non è chiaro se i leader di Hamas che hanno visitato il Cairo all'inizio di questa settimana abbiano accettato di cedere il controllo del valico di frontiera di Rafah all'Autorità nazionale palestinese. Nei giorni scorsi, Hamas ha accusato l'Anp di stare intensificando la repressione da parte delle autorità della sicurezza contro i sostenitori del gruppo in Cisgiordania. Le presunte operazioni di repressione giungono all'indomani della vittoria delle liste affiliate ad Hamas nelle elezioni del Consiglio studentesco nelle due più importanti università palestinesi in Cisgiordania, l'Università Al Najah e l'Università Bir Zeit, portando a un'escalation di tensione tra l'Anp e Hamas. (segue) (Res)