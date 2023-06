Medio Oriente: media, Egitto spinge per controllo dell'Autorità nazionale palestinese del valico con Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2017, l'Anp ha ripreso il controllo del terminal di Rafah in conformità a un accordo di "riconciliazione" mediato dall'Egitto tra la fazione palestinese al governo di Al Fatah, guidata dal presidente dell'Anp Mahmoud Abbas, e Hamas. Nel 2019 l'Anp ha ordinato ai suoi dipendenti di lasciare il valico dopo aver accusato Hamas di aver molestato e arrestato alcuni di loro. L'Egitto ha chiuso il valico di Rafah con la Striscia di Gaza a partire dal 23 agosto 2021, a seguito di alcuni scontri tra Israele e il movimento palestinese Hamas, che controlla l'enclave palestinese, quando le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato quattro depositi di armi del movimento palestinese Hamas a Gaza in risposta a un attacco lungo la barriera difensiva con Israele che provocato il ferimento di una guardia di frontiera. La settimana precedente l'Egitto aveva ripreso l'apertura del valico di frontiera di Rafah in entrambe le direzioni in particolare per consentire alla popolazione palestinese di recarsi in Egitto per motivi umanitari. (Res)