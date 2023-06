Ue: Comi (Fi), credo in neutralità tecnologica, sinergia fra ricerca e imprenditoria per transizione giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neutralità tecnologica è uno strumento per ottenere una transizione energetica giusta. Lo pensa l'europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, organizzatrice dell'evento "Fit for 55 e Green deal europeo" nel sito di Ispra del Jrc (Joint Research Centre), nel varesotto, rivolto ad imprenditori e presidenti del settore industria delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. "Io credo in una neutralità tecnologica, utilizzando tutti gli strumenti e i vettori energetici, al fine di ottenere una transizione giusta che tenga conto della fattibilità economica e delle specificità nazionali. Per questo motivo, ho ritenuto importate condividere con gli operatori del settore le ricerche e gli strumenti utilizzati dalla Commissione europea per elaborare le varie proposte normative nel settore della sostenibilità, perché solo con un dialogo collaborativo e una maggiore condivisione di esperienze tra il mondo dell'imprenditoria e quello scientifico, si possono raggiungere gli obiettivi prefissati", ha dichiarato. "L'obiettivo della visita era quello di conoscere da vicino la realtà del Jrc, che fornisce un sostegno tecnico e scientifico alla progettazione, sviluppo, attuazione e al controllo delle politiche dell'Unione europea svolgendo, inoltre, un ruolo di coordinamento e di ricerca con enti nazionali, università e industria", ha aggiunto Comi. "Si deve partire dalla consapevolezza dei dati e delle analisi che le istituzioni europee svolgono prima, durante e dopo la stesura di una normativa. Mi auguro che la visita sia riuscita ad avvicinare il mondo dell'impresa alle istituzioni europee, che troppo spesso sono percepite lontane dalla realtà e lontane dal mondo economico e produttivo", ha concluso. All'incontro hanno partecipato rappresentanti di associazioni di categoria e industriali, che hanno potuto visitare i laboratori, tra i quali due appena inaugurati. (Res)