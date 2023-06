Roma: punti condominiali e strade invase dai rifiuti a Fonte Laurentina e Spinaceto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strade e punti di raccolta condominiali invasi dai rifiuti al quartiere Spinaceto di Roma. Le immagini, filmate da alcuni residenti, mostrano gravi condizioni di accumulo di scarti. In particolare, un video registrato lunedì scorso in uno spazio di raccolta condominiale a Fonte Laurentina - dove è previsto quindi il porta a porta con i bidoncini - mostra mucchi di sacchetti di rifiuti di ogni genere, oltre che ingombranti come uno stendino e dei pannelli insonorizzanti, abbandonati. In una fotografia, scattata invece nel quartiere Spinaceto, dove è prevista la raccolta stradale, vengono mostrati notevoli cumuli di immondizia attorno ai cassonetti. La situazione è stata denunciata dai residenti, con tanto di documentazione fotografica alla consigliera di Fratelli d'Italia al Municipio Roma IX, Laura Pasetti. "È questo l'effetto della scarsa attenzione alle periferie da parte dell'amministrazione comunale e municipale", spiega Pasetti interpellata da "Agenzia Nova". (segue) (Rer)