Roma: punti condominiali e strade invase dai rifiuti a Fonte Laurentina e Spinaceto (2)

- "A Fonte Laurentina, che è una delle zone maggiormente in sofferenza da questo punto di vista, i passaggi dell'Ama sono insufficienti, non tanto per carenza di personale quanto per carenza di mezzi, ce ne sono pochi e malandati. Le isole ecologiche condominiali, per giorni, sono invase dai rifiuti. Ed è così che si crea il fenomeno del pendolarismo. I residenti esasperati portano l'immondizia nei quartieri limitrofi, come Spinaceto e Laurentina, dove è prevista la raccolta stradale. Il risultato? Un sistema in tilt e che non riesce a star dietro alle esigenze del territorio". Secondo la consigliera Pasetti: "Chiederemo, come opposizione al Municipio IX, che venga definito un programma di priorità e che sia spiegato ai cittadini quali strumenti saranno messi in campo: inizia a fare caldo e la situazione rischia di precipitare". (segue) (Rer)