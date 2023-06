Roma: punti condominiali e strade invase dai rifiuti a Fonte Laurentina e Spinaceto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della raccolta dei rifiuti a Roma è stato affrontato oggi anche dal sindaco Roberto Gualtieri, il quale in un intervento in televisione, ha chiarito: "In Ama si sta lavorando, con alti e bassi. I bassi spesso dipendono dal dover riorganizzare turni e servizi per trasformare Ama in un'azienda moderna. Sicuramente in questi giorni ci sono state alcune situazioni di peggioramento ma su un ciclo di complessivo miglioramento". E accanto a questo il sindaco ha sottolineato: "Assicuro che entro la fine del mandato (2026, ndr) avremo più trasporto pubblico, meno traffico e una città più pulita". (Rer)