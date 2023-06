Città metropolitana Roma: in Commissione ok a trasferimento acconto 10 per cento somma risorse Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato in Commissione Bilancio la proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano per la modifica allo schema di atto d'obbligo tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Soggetti attuatori, per consentire il trasferimento dell'acconto del 10 per cento alla somma finanziata dalle risorse Pnrr. Gli atti d'obbligo con i soggetti attuatori, siglati a maggio 22, ha seguito la convenzione tra Città metropolitana e Mims (ora Ministero delle Infrastrutture e trasporti) del 24 marzo 2022 dopo l'approvazione dei progetti presentati da Città metropolitana e il finanziamento, di oltre 44 milioni di euro complessivi, ai tre interventi rientranti nei PINQuA (Missione 5, Componente 2, investimento 2.3 del Pnrr). Si tratta di tre interventi di rigenerazione urbana nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, relativi ai Comuni di Civitavecchia, Monterotondo, Frascati e Albano. Con la proposta di delibera si definisce quindi il trasferimento dell'acconto ai soggetti attuatori e i relativi obblighi di rendicontazione, ovvero di restituzione a Città metropolitana in caso di non conformità nella realizzazione degli interventi o di violazione degli obblighi assunti. (segue) (Com)