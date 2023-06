Città metropolitana Roma: in Commissione ok a trasferimento acconto 10 per cento somma risorse Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dettaglio, si tratta dell'assegnazione complessiva di 15 milioni di euro circa per ciascun progetto ai PINQuA Monterotondo (Comune di Monterotondo e Ater Provincia di Roma), Ater Civitavecchia (Progetto riqualificazione urbana quartiere San Liborio) e Castelli romani, che comprende due interventi integrati di rilievo metropolitano relativi al Comune di Frascati (Riqualificazione del patrimonio comunale destinato all'edilizia residenziale sociale e delle aree periferiche, miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali) e al Comune di Albano Laziale (Proposta intervento Località Pavona). In totale, saranno coinvolte complessivamente, in termini di costruzione o di riqualificazione, 255 unità abitative a Monterotondo, 70 a Civitavecchia e 158 ai due Comuni dei Castelli romani, per un totale di oltre 50 mila metri quadrati di spazi pubblici beneficiari del sostegno per Monterotondo, 86 mila a Civitavecchia e 25 mila ai Castelli. (segue) (Com)