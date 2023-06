Casa: Sala, contro caro affitti insistere sull'edilizia rigenerativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano ha una serie di problemi, come il problema del costo dell'abitare che sta cominciando a interessare gran parte delle città italiane. Quello che non dobbiamo fare è pensare che, siccome è un problema di mercato, non possiamo fare granché. Non è così, dobbiamo insistere sull'edilizia rigenerativa in determinati quartieri della città per offrire appartamenti a prezzi più bassi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo al primo incontro di illustrazione degli obiettivi, delle strategie e delle modalità del procedimento di revisione del Piano di Governo del Territorio. "Le ultime rilevazioni fatte da Assolombarda - ha spiegato il sindaco - indicano una disoccupazione pari al 5,4 per cento che è fisiologico, anzi, in alcuni casi c'è una difficoltà drammatica a trovare risposte a richieste di settori industriali e commerciali. I dati che riceviamo da Sea sugli aeroporti ci dicono che siamo arrivati a superare il 2019. Gli investimenti delle imprese straniere stanno crescendo molto significativamente e, nonostante una certa narrazione e una certa idea che la gente voglia andarsene dalla città e lasciare Milano, noi ogni mese stiamo continuando ad aumentare la popolazione, ogni singolo mese".(Rem)