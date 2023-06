© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un grande onore essere qui con la segretaria (Elly Schlein, ndr). Sono molto contento". Sono le parole pronunciate in italiano dall'ex sindaco di New York, Bill De Blasio, in occasione della presentazione del libro "Viva New York" di Gianluca Galletto (e di cui ha curato la prefazione) presso la sala Caduti di Nassirya del Senato. (Rin)