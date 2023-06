Casa: Schlein, prendere spunto da amministrazione De Blasio a New York, sostenere costo affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certamente l'esperienza portata avanti dal sindaco De Blasio a New York è un'esperienza che parla anche di quello che dovremmo fare noi" a partire "dall'impegno che il Partito democratico ha messo al centro della sua azione politica". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein intervenendo alla presentazione del libro "Viva New York" di Gianluca Galletto presso la sala Caduti di Nassirya di palazzo Madama, a cui ha partecipato anche Bill De Blasio. "Diritto alla casa vuol dire anzitutto il supporto sull'affitto", ha chiarito Schlein per poi aggiungere che "gli studenti e le studentesse stanno giustamente protestando per questo perché è diventato quasi impossibile" sostenere il costo degli affitti universitari un tema, che "tocca un altro diritto fondamentale, che è il diritto alla studio". (Rin)